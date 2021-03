Auto: a febbraio mercato ancora in calo, immatricolazioni -12,34%

Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – Dopo un gennaio difficile , è continuato a febbraio il calo del mercato automobilistico che – in base ai dati forniti dal Mit – mostra 142.998 immatricolazioni con un calo del 12,34% rispetto allo stesso mese del 2020, quando le auto vendute furono 163.124 (ultimo mese pre-Covid).

Il dato mostra comunque una accelerazione rispetto alle 134.147 immatricolazioni di gennaio.

In calo annuo anche il mercato dell'usato con 303.046 trasferimenti di proprietà di auto usate, -9,98% rispetto a febbraio 2020. Il mese scorso il volume globale delle vendite (446.044 autovetture) ha dunque interessato per il 32,06% auto nuove e per il 67,94% auto usate.

Nei primi due mesi del 2021 il totale di vendite si è attestato a 277.145 unità con un calo del 13,12& rispetto alle 318.991 immatricolazioni dello stesso periodo del 2020.