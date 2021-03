Covid: Michelazzo, Belen a festa a Milano? Ma quale ballo! Era seduta e lontana da tutti'**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Ma quale festa? Io non ho visto niente, non c'era nessun ballo! Io sono entrata, mi sono presa un bicchiere di vino e mi sono fatta una bella foto che poi ho postato su Instagram. Il locale che poi è un ristorante è un capannone gigante, eravamo tutti distanziati e siamo entrati tutti con la mascherina.

Io ho avuto il Covid e so cosa significa e non mi metterei mai ammassata in mezzo alla gente''. Così all'Adnkronos Eliana Michelazzo sulle polemiche social che si sono scatenate dopo l'uscita di alcuni video che ritraggono gente ammassata e senza mascherina che balla all'interno di un nuovo spazio inaugurato sabato scorso nell'ex scalo ferroviario a Lambrate, il 'Sanctuary Milan', locale gemello di quello che si trova a Colle Oppio, a Roma, e dove è stata 'pizzicata' anche Belen insieme al fidanzato Antonio Spinalbese da cui aspetta un figlio.

''Ho visto, Belen con il suo fidanzato – racconta l'influencer ed ex agente di Pamela Prati- era seduta su un grande divano ed era molto tranquilla e lontana da tutti perché so che è incinta. Non l'ho mai vista stare in mezzo alla gente -dice categorica- sono stata lì circa quaranta minuti poi lei dopo appena dieci minuti si è alzata e se ne è andata via''.

''Io stavo lì perché sono stata invitata da degli amici -prosegue la Michelazzo- c'era della musica ma non era certo quella da discoteca e se ti alzavi c'era la sicurezza che ti faceva sedere immediatamente.

Ero con un'amica, finché ci sono stata io non ho visto nulla'', ribadisce l'influencer.

(di Alisa Toaff)