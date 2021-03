F1: Alpine, Alonso parteciperà da remoto a presentazione macchina

Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – Domani l'Alpine svelerà al pubblico la monoposto con cui affronterà il Mondiale di F1 2021. C'è grande attesa intorno alla vettura che di fatto prenderà il posto della Renault. Alle 15 verranno tolti i veli alla A521 di Esteban Ocon e Fernando Alonso.

Lo spagnolo, tornato nel circus dopo l'addio nel 2018, non sarà presente all'unveiling, che si terrà in Gran Bretagna. Lo spagnolo sta recuperando dopo l'incidente avuto sulle strade svizzere lo scorso 11 febbraio, che gli è costato la frattura della mascella e la conseguente operazione chirurgica. Questo fattore, ma soprattutto la difficoltà di spostarsi a causa delle restrizioni legate al Covid-19, costringeranno il due volte iridato a dover seguire la presentazione da remoto.

"Ciao a tutti, come sapete non sarò in grado di partecipare all’unveiling della nuova macchina domani – ha detto Alonso in un video pubblicato sui canali social dell'Alpine -. Con le restrizioni in atto tra Svizzera e Gran Bretagna è piuttosto difficile mettersi in viaggio, ma seguirò la presentazione come tutti. Non importa se non ci sarò fisicamente. Non vedo l’ora di vedere la nuova macchina, la sua livrea rinnovata e anche le tute.

Sono veramente molto entusiasta, ci vediamo presto“.