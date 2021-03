Milano: Sala, 'bene Steminthecity, importante bambine credano in loro stesse'

Milano, 1 mar. (Adnkronos) – E' necessario che le ragazze intraprendano sempre più percorsi scientifici e per questo ben venga un'iniziativa come StemintheCity, alla sua quinta edizione. E' quanto ritiene il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Con le edizioni passate abbiamo raggiunto circa 30mila giovani, aiutateci a battere ogni record quest'anno", ha detto il primo cittadino, durante la presentazione dell'iniziativa rivolta agli studenti, in particolar modo a bambine e ragazze, con il fine di incoraggiare le giovani generazioni a intraprendere percorsi di studio e di carriera tecnico-scientifici.

"Oggi – ha detto il sindaco – le materie e i percorsi legati al mondo della scienza sono quelli che garantiscono un maggior accesso al mondo del lavoro. Purtroppo sono anche quelli che vengono scelti meno dalle ragazze. Ma al mondo in cui viviamo, per le sfide che ci attendono, ci servono scienziate, informatiche, innovatrici, capaci di disegnare il nostro futuro insieme ai colleghi uomini". Per il sindaco, "non c'è una sola prova a supporto di questa favoletta", e cioè che le bambine non siano portate per la matematica.

"Tutti gli studi confermano che le bambine ottengono risultati eccellenti in tutte le materie, è importante che credano in loro stesse e che possano crescere in ambienti favorevoli". L'edizione di quest'anno sarà dedicata alla sostenibilità.