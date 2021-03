Covid: Casini, 'ancora positivo ma sto abbastanza bene, giovedì nuovo tampone'**

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "Per fortuna ora, sebbene ancor positivo, sto abbastanza bene". Lo ha affermato Pier Ferdinando Casini, ospite a 'Un Giorno da pecora' su Radiouno Rai. "Secondo me -ha aggiunto- chi lo ha oggi è più fortunato di chi lo ha avuto un anno fa, perché le strutture sanitarie hanno capito come si combatte questo male, quindi a meno che non ci siano patologie diverse la difesa è più efficace.

Ci sono cure molto chiare, si usa l'eparina contro il coagulo del sangue. Naturalmente la soluzione è solo una. Quella dei vaccini, tutto il resto sono chiacchiere. Giovedì -ha concluso l'ex presidente della Camera- farò un nuovo test, speriamo possa andare bene”.