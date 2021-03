Covid: Fauci contro rinvio seconda dose Pfizer e Moderna

Washington, 2 mar. (Adnkronos/Washington Post) – Anthony Fauci ribadisce la scelta americana di non rinviare la seconda inoculazione di vaccino Pfizer e Moderna, come ha scelto di fare la Gran Bretagna. Secondo l'infettivologo della casa Bianca, vi è il rischio che le persone siano meno protette e si diffondano più varianti, ma anche che aumenti lo scetticismo verso i vaccini.

La scienza non supporta il rinvio della seconda dose, dice Fauci al Washington Post, sottolineando che non vi sono dati sulla durata dell'immunità conferita da una sola dose. Cambiare l'approccio, aggiunge, potrebbe aumentare lo scetticismo. "Diciamo alle persone che ci vogliono due dosi e poi non possiamo dire: 'ops abbiamo cambiato idea'. Penso che sarebbe un messaggio rischioso', ha commentato lo scienziato.

Fauci non ha voluto condannare la scelta della Gran Bretagna, una strategia dovuta "ad un grave gap fra la fornitura e la domanda" del vaccino.

Ma ha respinto le suggestioni di alcuni politici di imitarla, perché negli Stati Uniti "questo gap diminuirà rapidamente e sarà superato". "Non c'è una risposta giusta, ma noi vogliamo essere scientificamente rigorosi – ha concluso – sappiamo che quando si danno due dosi, non solo c'è una protezione al livello più alto, ma c'è una tale abbondanza di anticorpi da difenderci contro le peggiori varianti".