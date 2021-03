Sanremo: Nuove Proposte, Folcast e Gaudiano alla finale di venerdì**

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – Folcast e Gaudiano sono le due Nuove Proposte che accederanno direttamente alla finale di venerdì. I due si sono imposti su Elena Faggi e Avincola. A votare tre giurie: il televoto (34%), la giuria demoscopica (33%) e la Sala Stampa (33%).

La busta è 'entrata in scena' portata da Fiorello con un carrello, come previsto dalle regole anti contagio in ossequio al protocollo sanitario anti Covid, secondo le quali buste e premi non possono essere toccati da nessuno.