Sanremo: Salvini, 'musica non è solo 'big', rimborsi per tutto settore'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Inizia Sanremo ma non dobbiamo dimenticare i troppi concerti saltati, i piccoli autori in crisi, le discoteche chiuse. La musica non è solo dei big ma coinvolge migliaia di artisti. Il settore ha bisogno di rimborsi concreti e urgenti: per la Lega è una priorità.

E abbiamo già chiesto particolare attenzione per la musica contemporanea. Vogliamo passare dalle parole ai fatti”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.