Basket: Nba, i Clippers perdono ancora, contro Celtics 117-112

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Dopo aver perso 9 gare su 14, Boston sembra aver ripreso ritmo e a farne le spese sono i Clippers senza Kawhi Leonard alle prese con dei dolori alla schiena. Per L.A. si tratta del 5o ko nelle ultime 8, arrivato per mano di un Kemba Walker da 25 punti, con 18 di Jaylen Brown e 39 dalla panchina, guidata Payton Pritchard (14) e Robert Williams (13), entrambi in doppia cifra.

Boston vince anche la battaglia in area, 42-32.

Senza Leonard il peso dell’attacco dei Clippers ricade quasi interamente sulle spalle di Paul George che risponde con 32 punti e 5 triple a segno (ma su 15 tentativi) ma quando è marcato da Brown o Tatum tira solo 1/11 (per 3 punti). Coach Lue ha 25 punti da Reggie Jackson, inserito in quintetto, ma non molto altro e L.A.

deve incassare un’altra sconfitta che fa male