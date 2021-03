Calcio: Buffon, 'amico di Pirlo dal '93 ma per rispetto lo chiamo mister'

Torino, 3 mar. – (Adnkronos) – "La mia amicizia con Pirlo risale al 1993, insieme a Gattuso. Poi abbiamo avuto la fortuna e la capacità di condividere un'esperienza come la vittoria dei Mondiali, credo che questo abbia saldato il nostro rapporto. Non un'amicizia, perché quella non dipende dai Mondiali, ma il nostro legame".

Così il portiere della Juventus Gigi Buffon in merito all'amicizia con Andrea Pirlo, suo attuale allenatore in bianconero ed ex compagno di squadra. "Quando lo vedevo in allenamento pensavo 'Dio esiste'. Ora che è il nostro allenatore lo chiamo sempre mister davanti ad altre persone, è una questione di rispetto. Finché siamo qui abbiamo dei ruoli, fuori invece possiamo essere Gigi e Andrea", aggiunge Buffon al 'Guardian'.