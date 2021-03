Iv: Bellanova, 'ancora insulti social, non siamo renziane sottomesse ma riformiste'

Roma, 3 mar (Adnkronos) – "Nelle ultime ore tante iscritte e simpatizzanti di Italia Viva mi hanno segnalato questo tweet disgustoso di Massimo Minelli, docente italiano all’università di Jena, in Germania, che dice, cito testualmente, “Una volta le donne in difficoltà finivano nella prostituzione.

Oggi fanno scelte anche più umilianti: diventano renziane". Lo scrive Teresa Bellanova su Facebook.

"Noi non siamo “renziane”, donne sottomesse a un capo a prescindere da ogni valutazione e riflessione personale. Non ne abbiamo bisogno. Siamo riformiste, crediamo nelle pari opportunità per tutte e tutti, nei diritti fondamentali, nella libertà e autonomia femminile, nella democrazia", scrive tra l'altro la vice ministra di Iv che poi sottolinea: "Ognuna di noi ha scelto con coraggio e in piena coscienza di far parte di quel progetto straordinario che è Italia Viva, perché crede in quel progetto e nei principi che lo fondano".

"Al signor Minelli – e a tutti coloro che in questi giorni stanno riversando insulti e violenza verbale sui nostri iscritti, in una campagna d’odio che ha pochi precedenti nella storia del nostro Paese – auguro davvero di comprendere, un giorno, la forza e l’autonomia di queste donne che rifiutano la logica della sottomissione e con coraggio scelgono, libere", scrive tra l'altro Bellanova.