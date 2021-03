Musica: esce 'Duets', raccolta con collaborazioni più celebri di Sting

Milano, 3 mar. (Adnkronos) – Sting pubblicherà il prossimo 19 marzo “Duets”, una raccolta delle più celebri collaborazioni collezionate dal cantante, 17 volte vincitore di Grammy, durante la sua carriera, tra cui quelle con Mary J. Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton, Annie Lennox, Charles Aznavour, Zucchero, Mylène Farmer, Shaggy, Melody Gardot, Gashi e molte altre.

L’album è già disponibile per il pre-order ,compresa una limited edition autografata sullo store ufficiale di Sting.

Dopo la collaborazione con Zucchero in “September”, pubblicata lo scorso autunno, ad anticipare la pubblicazione sarà il prossimo 11 marzo “My Funny Valentine” con Herbie Hancock, brano registrato originariamente per il film giapponese del 2005 Ashura. Ad accompagnare la pubblicazione di “Duets” il nuovo sito interattivo https://sting.lnk.to/DuetsTimeline in cui ogni brano verrà raccontato anche attraverso contenuti visivi e un video commento di Sting..

Il sito è disponibile in differenti lingue ed esplora cronologicamente il nuovo album e il viaggio percorso dal cantante dal 1992 ad oggi. I fan sono invitati a viaggiare all’interno del sito e condividere i loro ricordi e pensieri.

In occasione dell’uscita verrà pubblicato inoltre uno speciale singolo digitale della versione di “Englishman/African in New York” con l’artista africano Shirazee, un messaggio di positività e speranza in questi momenti difficili.

La pubblicazione verrà accompagnata anche da un video. I due artisti saranno virtualmente ospiti il prossimo 19 marzo al programma TV Usa Good Morning America.

La produzione esecutiva di “Duets” e la produzione artistica sono a cura di Guénaël “GG” Geay e Martin Kierszenbaum e missato dal 4 volte vincitore di Grammy Robert Orton. Tutti I brani sono stati masterizzati da Gene Grimaldi all’Oasis Mastering di Los Angeles.