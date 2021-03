Pd: Fedeli, 'congresso entro l'anno, Bonaccini? lo apprezzo moltissimo'

Roma, 3 mr. (Adnkronos) – "Quella del congresso è innanzitutto un’esigenza politica che riguarda tutto il Pd. Auspico che sia il prima possibile, magari entro la fine dell’anno, come previsto dalle regole. Ma soprattutto, mi auguro che dopo aver discusso e determinato quale sia la maggioranza e la minoranza, dal giorno dopo si sappia operare insieme nel reciproco rispetto e per il bene del Paese".

Lo dice la senatrice Pd Valeria Fedeli in un'intervista a Inews24.

"Apprezzo moltissimo Stefano Bonaccini -continua la parlamentare- come d’altronde quasi tutti nel Pd. Se sceglierà di scendere in campo con una sua proposta politica e se ci saranno energie e risorse disponibili, ben venga. Non possiamo avere paura del confronto tra di noi; l’unica cosa che dobbiamo temere ed evitare ad ogni costo, è quella di stare fermi e diventare residuali di fronte ai processi politici".