Sanremo: Irama,'grato di restare in gara, ma triste per non potermi esibire' (2)

(Adnkronos) – L'outfit e il contesto delle prove, in cui il pubblico vedrà esibirsi stasera l'artista, è molto diverso da quello che era in programma. "Sarà tutto diverso, c'erano grandi cose in programma, non sarà un look da gara -spiega Filippo- Erano le prove, quelle che si fanno quando fai un check.

L'intento di fare una prova non è l'intento che hai nell'esibirti, la prova fai per verificare che tutto sia a posto".

Irama ha anche un altro rimpianto, quello che riguarda la serata dei duetti, dove porta 'Cyrano' di Francesco Guccini. "Un altro grande dispiacere è che c'era la voce inedita nell'intro della voce di Francesco Guccini -dice Filippo- quindi per me sarebbe stato ancora più emozionante esibirmi dal vivo con una cosa così importante, dato che non ho mai nascosto di averlo sempre stimato".

(di Ilaria Floris)