Tv: è morto Jahmil French, star di 'Degrassi: The Next Generation'

Washington, 3 mar. – (Adnkronos) – L'attore canadese Jahmil French, star delle serie tv "Degrassi: The Next Generation" e "Soundtrack", è morto all'età di 29 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua agente Gabrielle Kachman senza specificare le cause del decesso. "È con il cuore pesante che confermo la scomparsa di un caro amico e cliente Jahmil French – ha scritto Kachman in una nota – Sarà ricordato da molti per la sua passione per le arti, il suo impegno per il suo mestiere e la sua vivace personalità".

Era nato il 29 luglio 1991 a Toronto, in Canada.

Jahmil aveva interpretato nel telefilm "Degrassi", tra il 2009 e il 2010, il ruolo di Dave Turner, un ragazzo che sta cercando di diventare popolare. L'attore aveva poi fatto parte fino al 2013 di "Degrassi: The Next Generation". Nella recente serie di Netflix "Soundtrack" (2019) ha interpretato Dante Sands, un ex criminale che cerca di dare una svolta alla propria vita.

In tv ha recitato anche in "The Divide", "Remedy", Incorporated" e "Let's Get Physical". Tra il 2014 e il 2019 ha preso parte a diversi film, tra cui Rocky Road", The Night Before Halloween", "Boost", "At First Light" e "Dalia". Molti i messaggi di cordoglio sui social degli attori che hanno recitato con lui e dei suoi fan.