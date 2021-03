Calcio: Ancelotti, 'Pirlo e Gattuso risolveranno tutti i problemi'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Pirlo e Gattuso "hanno tutte le conoscenze per risolvere tutti i problemi che incontreranno". Lo dice l'allenatore dell'Everton, Carlo Ancelotti, commentando le difficoltà dei suoi due ex giocatori sulle panchine di Juventus e Napoli. "Non hanno l'esperienza che ho io, su questo non ci sono dubbi, ma solo perché sono più giovani di me -aggiunge Ancelotti a Sky Sport-.

Quindi non è una cosa negativa, al contrario è una cosa positiva perché significa che hanno meno anni di me".