Sanremo: Amadeus, 'grandissimo rispetto dei 'no' di Celentano e Benigni'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Ho grandissimo rispetto dei 'no' di Celentano e Benigni". Così Amadeus in conferenza stampa al festival di Sanremo, commentando le defezioni di alcuni degli artisti chiamati a partecipare a questa edizione della manifestazione. "Nel non venire, mi danno la consapevolezza che quest'anno Sanremo è un non evento.

In mente avevamo tante altre cose che purtroppo non abbiamo potuto realizzare. Questa è la verità", ha aggiunto Amadeus.