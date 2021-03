Covid: Giani, 'Contagi si stabilizzano, reggere ancora un mese di restrizioni'

Firenze, 5 mar. – (Adnkronos) – "La curva dei contagi comincia a stabilizzarsi e siamo in grado di controllare la situazione. Dobbiamo reggere almeno un mese con provvedimenti di restrizioni anche pesanti". Lo ha affermato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una diretta sui suoi canali social per annunciare che la regione rimane in zona arancione e fare il punto sull'epidemia di coronavirus e sulla campagna vaccinale anti Covid.

"La cosa fondamentale è vaccinare – ha ribadito Giani – Siamo riusciti ad avere più vaccini del solito e abbiamo somministrato fino a ora 358mila dosi e quasi 100mila persone hanno avuto anche il richiamo. Sono contento perché il sistema sta cominciando a funzionare a tutto campo".