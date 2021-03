Iv: D'Alessandro, 'da Rosato su congresso palla in calcio d'angolo'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "Le parole di chiusura di Ettore Rosato confermano la mia preoccupazione che mi ha portato a chiedere un congresso sulla linea politica". Lo dichiara Camillo D'Alessandro, deputato di Italia Viva, a proposito delle dichiarazioni di Ettore Rosato sulla richiesta di un congresso di Italia Viva.

"Mi pare che a questo punto sia evidente a tutti. Sostenere che un partito si pone il tema delle alleanze al 2023 significa negare la funzione della politica, facendo intendere che destra e sinistra pari sono. Con la tattica di tirare la palla in calcio d’angolo non si vincono le partite, semplicemente non si gioca. Congresso o no la discussione si è aperta, e non si fermi. E non riduciamo il nobile impegno sui vaccini a una banale scusa per evitare un confronto.

Rosato non vuole il congresso? A questo punto ha veramente poco senso tutto. La casa da lui evocata non è di proprietà di nessuno. Intanto chiedo per un amico: che si fa sui territori? Alle amministrative, un po’ di qua e un po’ di là ? Un disastro annunciato, hashtag #unpodiquaunpodila", conclude.