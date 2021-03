Premi: nascono gli European Football Awards

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Dopo gli Italian Sports Awards, che quest'anno festeggiano il decennale, nasce il premio degli European Football Awards, i riconoscimenti che celebreranno i protagonisti del calcio continentale. L'ideatore della kermesse, Donato Alfani, sarà alla guida anche della nuova manifestazione che dovrebbe svolgersi a dicembre.

Varie città sono candidate ad ospitare l'evento, tra queste ci sono Bergamo, Milano, Montecarlo e Dubai. Dopo il successo delle passate edizioni degli Italian Sports Awards, che festeggerà probabilmente a settembre a Bergamo la decima edizione, il galà che omaggia le eccellenze del calcio è pronto ad allargare i propri confini, sbarcando in Europa. "Sono veramente felice di questa nuova avventura a cui lavoravamo da tempo, ringrazio tutti coloro che hanno avuto fiducia in me, scegliendomi per il ruolo di presidente.

Ho creduto, fin da sempre, in questo progetto: sono onorato di poter raccontare e premiare i talenti del calcio che si sono messi in risalto in Europa", ha spiegato Donato Alfani. "In un periodo così complicato per via della pandemia di covid, organizzare una manifestazione sportiva a livello europeo è una sfida che ho accolto volentieri e che mi stimola".