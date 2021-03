Calcio: Juventus, CR7 dovrebbe partire dalla panchina, in attacco Morata e Kulusevski

Torino, 6 mar. – (Adnkronos) – Cristiano Ronaldo è fra i convocati di Andrea Pirlo per la gara di stasera all'Allianz Stadium contro la Lazio ma probabilmente non sarà nell'undici titolare. Il 36enne portoghese è stanco per i tanti impegni ravvicinati degli ultimi mesi e dovrebbe essere risparmiato in vista del match di Champions League contro il Porto di martedì prossimo.