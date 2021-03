Calcio: Llorente e Pereyra trascinano l'Udinese, Sassuolo ko 2-0

Udine, 6 mar. – (Adnkronos) – Llorente e Pereyra trascinano l'Udinese alla vittoria sul Sassuolo. L'attaccante basco, al primo con la maglia bianconera al 42', e il fantasista argentino autore del raddoppio nel recupero finale, sono i grandi protagonisti del successo friulano insieme a Musso decisivo con le sue parate.

I tre portano la squadra di Gotti nella parte sinistra della classifica al decimo posto con 32 punti, subito dietro proprio agli emiliani fermi a quota 36.

In avvio ritmi non particolarmente alti in campo. Un tiro di Kyriakopoulos al 16' è il primo squillo, l'Udinese risponde con Llorente (movimento sul primo palo e parata) e Walace in area col destro (alto). Poi il gol: proprio Llorente piazza la zampata decisiva al 42' su cross di Molina, facendo tagliare all’Udinese il traguardo di 250 marcatori diversi in Serie A.

Nella ripresa subito due cambi: Caputo e Djuricic per Traoré e Raspadori. A inizio frazione poche occasioni come nella prima: De Zerbi sceglie anche Defrel per un difensore (Ayhan), ma a sfiorare la rete è ancora l'Udinese con una clamorosa traversa di De Paul. Più emozioni negli ultimi dieci minuti che nel resto della ripresa. Prima il rigore per l'Udinese, dato (mano di Locatelli in area) ma poi tolto dal Var per un posizione di fuorigioco nello sviluppo.

Stryger Larsen sfiora il bis e Musso risponde bene al 90' su una botta (troppo centrale) di Djuricic. Poi il colpo del ko di Pereyra, su assist di De Paul, nel recupero che chiude definitivamente i giochi. Sorride l'Udinese: altra vittoria per Gotti e altro passo avanti in classifica.