Calcio: Serie A, le formazioni ufficiali di Juve-Lazio, CR7 in panchina

Torino, 6 mar. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Juventus e Lazio, in campo alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Confermata l'assenza nell'11 titolare di Cristiano Ronaldo, in attacco per i bianconeri giocheranno Morata e Kulusevski. Per i biancocelesti coppia d'attacco formata da Immobile e Correa.

Queste le formazioni titolari:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Bernardeschi, Ramsey, Rabiot, Chiesa, Kulusevski, Morata. All: Pirlo.

Lazio (3-5-2): Reina; Hoedt, Acerbi, Marusic; Lulic, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All: Inzaghi.