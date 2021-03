Covid: Ronzulli, 'se Sputnik efficace Ema dia via libera'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “La lotta contro il Covid non consente approcci ideologici, bisogna spiegare tutti i mezzi a disposizione per contrastarlo. Se il vaccino russo Sputnik è davvero efficace come sembra ci auguriamo che l’Ema possa dare il via libero al suo utilizzo quanto prima".

Lo afferma Licia Ronzulli, responsabile Forza Italia per i Rapporti con gli alleati.