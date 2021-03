Fdi: Caretta, 'contro Meloni inchiostro sostituito con fango'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "Il giornalismo secondo 'Repubblica': farsi passare le dichiarazioni di un pentito che a distanza di sette anni avrebbe ritrovato la memoria, non verificarle, non chiedere un'opinione in merito alla diretta interessata e pubblicare sostituendo l'inchiostro con il fango".

Lo afferma Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia.

"Era comunque prevedibile: più Fratelli d'Italia, unica forza d'opposizione, cresce -aggiunge- e più dà fastidio. Così almeno si spiegano certe 'notizie' tirate fuori ad arte con l'unico intento di screditare Giorgia Meloni, leader scomoda di una comunità politica altrettanto scomoda per i soliti gestori del potere".