Sanremo: Amadeus, 'non farò un Ama-ter'**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "Non ci sarà un Ama ter, io e Fiorello lo abbiamo già deciso e ci abbiamo già scherzato". Così Amadeus, scioglie la 'domanda da un milione di dollari' e rivela in conferenza stampa che lui e Fiorello non hanno intenzione di ripetere per la terza volta l'esperienza sanremese.

"Se un giorno la Rai deciderà di affidarci ancora il festival, magari prima dei 70 anni, sarà una grandissima gioia -ha detto il direttore artistico- Ma il terzo di seguito non ci sarà". Il conduttore ha poi voluto ringraziare la Rai "che mi ha regalato due anni che non dimenticherò mai, grazie a tutta l'azienda". Ma, ha ammesso Ama, "non vedo l'ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità".

"Sono stati due Sanremo storici, sia l'edizione dei 70 anni che questa -ha spiegato- Ma dopo due edizioni così non ci sarà la terza".