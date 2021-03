Sanremo: Orietta Berti chiama i Maneskin 'Naziskin', il web si scatena

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – La gaffe ha fatto il giro del web in pochi minuti: Orietta Berti, nel corso di una diretta social con il magazine Le Rane, dice che tra i big di Sanremo le piacerebbe duettare con "Ermal Metal e i Naziskin".

Ovviamente, la veterana del festival della canzone italiana intende dire Maneskin, ma la confusione non sfugge all'occhio di lince del web, che non perde l'occasione d'oro: in poche ore spunta un florilegio di meme, fotomontaggi, video e vignette che ironizzano sulla clamorosa gaffe.

E così, ecco Orietta comparire sorridente ad un rave di nerboruti tatuati con il braccio alzato, salire su un palco metal e abbracciare il cantante, o fare addominali mostrando pettorali e svastica tatuata sul petto.

Per finire, l'artista emiliana sale persino sul palco ad un concerto di Capodanno ed eccola cantare, al posto di 'Finché la barca va…', un pezzo heavy metal. Niente male, per un'artista che quest'anno compirà 77 anni, e riesce ancora e sempre a far parlare di sé.