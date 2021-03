Scuola: Pacifico (Anief), 'Bianchi convochi subito tavolo monitoraggio contagi'**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "Il ministro Bianchi riconvochi urgentemente il tavolo per aprire un monitoraggio sulla diffusione dei contagi visti i dati raccolti episodicamente e in maniera non omogenea nelle diverse regioni". Lo dice all'Adnkronos Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e membro del comitato sulla sicurezza delle scuole.

"Serve un protocollo urgente – prosegue il sindacalista – tra Ats e Istituti scolastici per fare uno screening di massa i cui risultati siano aggiornati settimanalmente e cominciare a dotare le scuole degli spazi adeguati, servono più classi e più organici perché senno non riusciremo mai a garantire la didattica in presenza in sicurezza".