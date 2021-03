Calcio: Conte, 'orgoglioso del lavoro svolto, dato più del 100%'

Milano, 7 mar. – (Adnkronos) – "Dobbiamo essere orgogliosi, abbiamo sempre dato più del cento per cento, lasciando tutto sul campo per questo club glorioso". Lo dice l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, in merito al lavoro svolto in questi due anni sulla panchina nerazzurra.

"Qualche volta ci siamo riusciti meno, ma continueremo a lavorare", aggiunge Conte in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta.