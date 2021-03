Filosofi: è morto Sergio Caruso, filosofo politico della nuova cittadinanza

Firenze, 7 mar. – (Adnkronos) – Il filosofo Sergio Caruso, teorico di un'idea generalizzata ed estesa di "cittadinanza" come fulcro di un nuovo paradigma filosofico-politico, è morto ieri a Firenze all'età di 75 anni dopo una lunga malattia. Lascia la moglie Titta Meucci, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Firenze, e il figlio Daniele.

Era professore ordinario di filosofia politica e filosofia delle scienze sociali presso la Scuola di Scienze politiche 'Cesare Alfieri' dell'Università di Firenze, nonché psicologo-psicoterapeuta e psicoanalista.

Fra i suoi libri figurano: "La miglior legge del Regno. Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e nell'epoca di John Selden" (due tomi, Giuffrè, 2001); "Homo oeconomicus. Paradigma, critiche, revisioni" (Firenze University Press, 2012); "Per una nuova filosofia della cittadinanza" (Firenze University Press, 2014).

Proprio quest'ultimo saggio è testimonianza della sua riflessione intellettuale collegata al suo impegno civile e sociale: Caruso suggerisce di riconsiderare quella qualificazione soggettiva che siamo soliti chiamare "cittadinanza" come un fascio di funzioni; non solo il cittadino-elettore nella sfera politica, ma anche il cittadino-produttore, il cittadino riproduttore ed educatore, il cittadino-consumatore, il cittadino-risparmiatore, il cittadino-contribuente, il cittadino-utente, il cittadino-residente, e così via. Ferma restando la democrazia politica, per ognuna di queste funzioni è possibile, nonché necessario, a giudizio di Caruso, trovare nuove forme di democrazia rappresentativa che restituiscano al cittadino i poteri e la "voce" di cui pare al momento spogliato.

Come psicologo-psicoterapeuta e psicoanalista (ex presidente di Opifer – Organizzazione Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro e membro dell'International Federation of Psychoanalytic Societies), Caruso ha insegnato in passato nell'Università di Firenze anche psicologia sociale e psicologia della comunicazione, spesso occupandosi – su varie riviste nazionali e internazionali – del contributo della psicoanalisi alle scienze politiche., Caruso ha fatto parte del Forum per i problemi della pace e delle guerra di Firenze e dell'associazione di Amicizia ebraico-cristiana; è stato membro del comitato direttivo dell'Istituto Gramsci toscano e del comitato dei garanti della Fondazione Basso.