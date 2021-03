Pd: Jasmine Cristallo, 'non vogliamo Bonaccini segretario, è un destro'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “È la parte sinistra del Pd quella che ci interessa, non i renziani o i destri. Bonaccini? È ovvio che io sto andando lì al Nazareno per evitare che possa avere la meglio Bonaccini, e che possa diventare segretario.

Lui è un destro per quanto mi riguarda, è un liberale. Come faccio io che sono di sinistra dirti che posso dialogare con Bonaccini? Di noi che dice che siamo ‘bla bla bla'”. Così Jasmine Cristallo, leader delle Sardine, in un'intervista a 'Nextquotdiano'.