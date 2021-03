Pd: Oddati, 'Sardine rispettino comunità e Bonaccini, questo è spirito piazza grande'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "La comunità del Partito democratico ha il compito di non sorvolare sulle ragioni, profonde e veritiere, delle dimissioni del suo segretario. Quelle ragioni vanno affrontate dentro la nostra comunità, con le nostre iscritte e i nostri iscritti, e in un rapporto franco e vivo con la società, perché un partito che si chiude e vive solo nelle istituzioni o nei propri gruppi dirigenti diventa autoreferenziale.

Per questo dico alle Sardine, con le quali abbiamo avuto una interessante discussione, che serve rispetto per una comunità, per i suoi dirigenti tutti per i suoi amministratori, come Stefano Bonaccini, che stanno discutendo del proprio futuro in un momento delicato". Lo dice Nicola Oddati, dirigente nazionale del Pd.

"Salvare lo spirito di 'piazza grande' -aggiunge- non significa fare liste di buoni e cattivi, salvare lo spirito di 'piazza grande' significa costruire un campo ancora più largo, inclusivo e aperto.

Il Pd che vogliamo è un Pd che riparte dalle persone, non da alcune persone".