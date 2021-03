Roma: Gasparri, 'legge per capitale frenata da M5S'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Per colpa dei grillini al governo le norme su Roma Capitale sono state paralizzate per anni. Forza Italia con Barelli ha rappresentato da tempo una proposta di legge costituzionale ed è pronta, sia alla Camera che al Senato, ad ogni discussione e ad ogni confronto.

Ma il partito della Raggi, di Grillo, di Casalino e di altri personaggi nefasti non ha voluto mai affrontare il tema dei poteri e dei mezzi per Roma". Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale.

"Presto -aggiunge- ci libereremo della inconsistente Raggi che sarà azzerata nelle urne dai cittadini romani. Purtroppo il rallentamento della discussione in Parlamento è stato causato dalla indifferenza ai temi di Roma Capitale del partito di Grillo, nemico di Roma, a cui ha arrecato più danni di Nerone.

Per fortuna quel partito si sta dissolvendo. Anche nella Capitale d’Italia per la quale, in Parlamento, noi chiederemo subito poteri e più soldi”.