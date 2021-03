Sicilia: Diventerà Bellissima si prepara al suo terzo congresso, 'serve patto federativo'

Palermo, 7 mar. (Adnkronos) – Oltre quattro ore di intenso dibattito, in videoconferenza, nella direzione regionale del movimento #diventeràbellissima, presieduta dal coordinatore Gino Ioppolo, sindaco di Caltagirone. "Si è deliberato di delegare un ristretto coordinamento politico formato dai vertici del movimento, affinché, in tempi brevi, si definisca con un partito nazionale del centrodestra un accordo politico, un patto federativo che, mantenendo la autonomia regionale del Movimento, permetta di avere maggiore voce sui tavoli romani e la condivisione delle battaglie care ai siciliani", si legge in una nota.

La direzione si è espressa, "inoltre, per avviare la nuova stagione congressuale, aprendo il tesseramento e -covid permettendo- ha fissato per giugno la celebrazione dei congressi provinciali e regionale". "Dopo Pasqua è preannunciata dal presidente Giuseppe Catania la convocazione dell’assemblea generale del movimento, per ratificare le decisioni politiche del coordinamento ristretto, per proporre alcune proposte di modifiche statutarie, istituire i dipartimenti tematici e per l’organizzazione della stagione congressuale".

“Il movimento -ha stabilito la direzione- è in continua crescita e per questo, nonostante la pandemia, si è deciso di aprire una nuova fase di rilancio, a sostegno dell’azione del governo Musumeci e interpretando il desiderio di futuro che emerge dalla comunità siciliana in questo momento di crisi.

C’è gente che ha voglia di scommettersi in prima persona in un impegno politico in #diventeràbellissima: e questa gente va assolutamente coinvolta”.