Sicurezza: Fi, meglio il 'laccio' Bola Wrap che Taser, Viminale valuti introduzione/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – Così, ricordano gli interroganti, "con circolare del 21 luglio 2020 il ministero ha comunicato il ritiro degli stessi dispositivi già in dotazione alle Forze dell'Ordine", e "una serie di ricercatori, che hanno effettuato degli studi su questo tipo di armi, hanno dichiarato che le morti possono essere rare quando i Taser vengono utilizzati correttamente, ma in una situazione di emergenza è estremamente difficile accertare se la condotta di chi spara sia stata adeguata".

Di qui la proposta alternativa avanzata nell'interrogazione: "recentemente la Polizia americana ha iniziato la sperimentazione di una nuova arma non letale, la Bola Wrap 100, tipologia di pistola che spara un laccio di kevlar lungo oltre 2 metri ed in grado di intrappolare una persona ad una distanza di 3- 8 metri".

"Tale nuovo dispositivo viene considerato strumento efficace per tutte quelle situazioni in cui gli agenti vogliono bloccare in modo non violento una persona che non obbedisce agli ordini, soprattutto perché in pochi secondi consente agli agenti di neutralizzare l'individuo.

Questo stesso dispositivo è stato presentato, oltre che negli Stati Uniti, anche in Australia e Nuova Zelanda".