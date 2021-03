Vela: Ettorre (Federvela), 'non vedo l'ora che arrivi la prima regata, lì capiremo' (2)

(Adnkronos) – Quanto alla scuffia di Te Rehutai, in maori "essenza dell'oceano", secondo Ettorre "non credo che sia pretattica. Potevano rovinare il lavoro di 4 anni e una cosa del genere non la fai apposta, sono barche delicate, si è visto con la barca Usa.

Loro sanno di avere un avversario tosto e lo rispettano tantissimo. Allo stesso tempo -aggiunge- non lasceranno nulla di intentato".

Nel 2000 finì malissimo per Luna Rossa, 5-0 proprio in Coppa America: "questa però è totalmente diversa da ogni versione precedente -fa notare Ettorre-, sono partiti tutti da zero. In ogni caso l'unica cosa che vorrei dire è 'forza Luna Rossa e voliamo sull'acqua'".