Deliveroo: in 2020 rosso si riduce a 223,7 mln sterline, avvia procedura Ipo a Londra

Londra, 8 mar. (Adnkronos/Dpa) – Deliveroo ha chiuso il 2020 riducendo la sua perdita a 223,7 milioni di sterline (circa 259 mln di euro) contro 317,3 mln di sterline nel 2019 (circa 367,7 mln di euro). Lo ha reso noto il gruppo che ha confermato ufficialmente l'avvio della procedura in vista della quotazione alla borsa di Londra.

Un'operazione che potrebbe valorizzare il gruppo intorno ai 7 miliardi di dollari, circa 5,8 mld di euro. Il gruppo in un documento diffuso oggi sottolinea che l'anno scorso il numero di transazione sulla sua piattaforma sono aumentate del 64% a 4,1 miliardi di sterline contro 2,5 mld nel 2019.

Il gruppo ha sottolineato inoltre che oltre 6 mln di persone ordinano ogni mese attraverso i 115 mila ristoranti, caffè e negozi presenti sulla sua piattaforma.

"Ora facciamo il prossimo grande passo del nostro viaggio che consentirà a tutti la possibilità di avere una parte del nostro futuro", commenta il Ceo e fondatore di Deliveroo, Will Shu. "Abbiamo progetto questa Ipo qui a Londra la città in cui tutto è iniziato. Abbiamo in programma di offrire ai nostri clienti in tutto il Regno Unito la possibilità di acquistare azioni della società".