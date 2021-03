Covid: da Cts no lockdown, governo valuta ma ogni decisione 'prematura'**

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Rafforzamento delle misure nelle zone gialle e possibili week end in zona rossa in tutta Italia. Queste le indicazioni del Cts nella riunione di oggi. Un lockdown generalizzato, come ipotizzato in questi giorni, non rientra tra le indicazione del comitato e il governo non lo avrebbe preso in considerazione.

Fonti di governo fanno notare all'Adnkronos che una discussione sulle misure "non è stata ancora affrontata" e di conseguenza ogni valutazione in merito sarebbe "prematura".

Stasera il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Porta a Porta si è detto "contrario a un lockdown generalizzato. Si irrigidiscano i controlli nei weekend, senza andare incontro a chiusure assolute".