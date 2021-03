Covid: Mattarella lascia Spallanzani dopo vaccinazione

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato l'ospedale Lazzaro Spallanzani, dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid. Mattarella era giunto pochi minuti prima delle 12, l'ora prevista per la vaccinazione come da prenotazione secondo la procedura seguita dal Capo dello Stato, così come aveva annunciato nel messaggio di fine anno.

"Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza".

Mattarella ha quindi seguito la tempistica prevista dalla Regione Lazio, visto che compirà 80 anni il prossimo 23 luglio. "La scienza -aveva sempre affermato rivolgendosi agli italiani il 31 dicembre scorso- ci offre l’arma più forte, prevalendo su ignoranza e pregiudizi. Ora a tutti e ovunque, senza distinzioni, dovrà essere consentito di vaccinarsi gratuitamente: perché è giusto e perché necessario per la sicurezza comune".

"Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi".