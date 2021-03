Pallavolo: Valente (M5S), 'Lara Lugli? C'è tanto lavoro da fare per abbattere gender gap'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – "Servono a poco i post sulla Festa della Donna se il giorno dopo dobbiamo commentare notizie di questo tipo. Per chi conosce il mondo della pallavolo (e non solo), il caso di Lara Lugli, pallavolista citata per danni dal suo club per essere rimasta incinta, è l’ennesimo episodio che dimostra quanto lavoro ci sia ancora da fare per abbattere definitivamente il gender gap nel mondo dello sport".

Sono le parole di Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura su Instagram. "La stortura, se così vogliamo chiamarla, nasce dalla tipologia di contrattualistica applicata – lavoro autonomo o contratto di collaborazione dilettantistica a seconda dei casi – che ormai da vent’anni fa emergere l’assenza totale di tutele verso quelle ragazze che decidono di essere atlete a tempo pieno e mamme. Nel 2021 non possiamo ancora accettare che questo rappresenti un bivio, una scelta obbligata per le donne.

Ancora peggio se viene colpevolizzata e disincentivata la maternità attraverso una citazione per danni. E aldilà delle norme contrattuali tutto dovrebbe passare da un approccio culturale differente, anche all’interno di Federazioni Sportive e Leghe. Per questo serve agire immediatamente", sottolinea l'ex sottosegretario allo Sport.