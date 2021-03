Scrittori: è morto Norton Juster, autore bestseller per ragazzi 'Il casello magico'**

New York, 9 mar. – (Adnkronos) – Lo scrittore statunitense Norton Juster, uno degli autori per ragazzi più popolari in America, è morto la notte scorsa all'età di 91 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla casa editrice Penguin Random House, senza precisare le cause del decesso.

Viveva a Amherst, nel Massachusetts.

Nel 1961 Juster pubblicò "The Phantom Toolboth", che ebbe immediatamente un successo strepitoso, con traduzioni in tutto il mondo e oltre 4 milioni di copie vendute solo negli Usa. Nel 1970 il libro, che fin dall'edizione originale fu illustrato dal celebre disegnatore Jules Feiffer, divenne un film di animazione diretto da Jones e Abe Levitow. Tra i libri in italiano anche "Alberico il saggio e altri viaggi" (Il Canneto Editore, 2012).

Dopo 60 anni "Il casello magico" (questo il titolo italiano, pubblicato prima da Bompiani e poi da Giunti) è considerato un vero e proprio classico della letteratura per ragazzi, insieme fantastico, avventuroso, strano e intelligente. Protagonista è Milo è un ragazzino annoiato, che non trova mai nulla che lo diverta, nulla per cui valga la pena impegnarsi, niente che lo incuriosisca. Un bel giorno compare magicamente in camera sua un casello autostradale e sopraffatto dalla curiosità decide di attraversarlo finendo per ritrovarsi nel fantastico mondo di Oltremondo: Milo si troverà così a intraprendere un viaggio che lo porterà in luoghi incredibili, popolati da personaggi divertenti e bizzarri.

Laureatosi in architettura e arruolatosi nel Genio Civile della Marina Militare, durante "una gita noiosa", come ha raccontato lui stesso, Juster cominciò a scrivere un racconto per bambini e fu per questo rimproverato dal suo comandante. Incontrò poco dopo Jules Feiffer, giovane illustratore e da quel momento suo compagno di lavoro. Numerosi i riconoscimenti conquistati da Juster.