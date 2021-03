Vela: Sirena carica Luna Rossa, 'sfidiamo i migliori, dovremo essere migliori di loro'

Auckland, 9 mar. – (Adnkronos) – "Adesso tutto il team è molto concentrato sulle prossime regate. Dobbiamo dare il meglio senza dimenticare quale è il nostro obiettivo principale e perché siamo qui. È ovvio che quando sei in una finale di Coppa America può succedere di tutto perché non stai facendo una regata qualsiasi, ti scontri contro i migliori, e per battere i migliori devi essere migliore di loro".

Lo dice lo skipper di Luna Rossa Max Sirena alla vigilia delle prime due regate di Coppa America contro i defender di New Zealand. “Finalmente possiamo dire di essere in Coppa America -aggiunge Sirena-. Abbiamo affrontato un lungo percorso con alti e bassi, durante questi ultimi mesi, e siamo felici di aver vinto la Prada Cup e di aver smarcato uno dei nostri obiettivi, quello di regatare contro il Defender.

È un momento importante per il team e rappresenta il risultato di questi ultimi tre anni di lavoro. Abbiamo dimostrato di non arrenderci mai, anche quando ci davano per spacciati".