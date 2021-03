Camera: al via votazione per elezione vicepresidente, Fi candida Mandelli

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – Al via alla Camera la votazione per l'elezione di un vicepresidente, in sostituzione di Mara Carfagna, di Forza Italia, dimessasi dopo la nomina a ministra per il Sud. A sostituirla dovrebbe essere un esponente dello stesso partito, che ha deciso di candidare Andrea Mandelli.

Risulterà eletto il deputato che otterrà più voti.