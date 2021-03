Camera: Mandelli eletto vicepresidente con 248 voti

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – Andrea Mandelli, di Forza Italia, è stato eletto vicepresidente della Camera con 248 voti, in sostituzione della collega di partito Mara Carfagna, dimessasi dopo la nomina a ministra per il Sud. Voti anche per altri tre deputati di Fi: Annagrazia Calabria, 120; Simone Baldelli, 13; Stefania Prestigiacomo 8.

I voti dispersi sono stati 37, le schede bianche 40, le nulle 5. Presenti e votanti 471.