Pd: Bonaccini, 'bene Letta, apriamo insieme nuova fase costituente'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – "Serve che il Pd indichi soluzioni ai problemi di cittadini, famiglie e imprese, non occuparsi di dinamiche interne. Parlare al Paese, non a se’ stesso. Per quanto riguarda il segretario Enrico Letta personalità autorevole e adeguata.

Apriamo insieme una nuova fase costituente". Lo scrive Stefano Bonaccini su twitter.