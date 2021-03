Bari: Carfagna, 'bene apertura sede Cdp, nuovo volano sviluppo sud'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – "Ho accolto con piacere la notizia dell’apertura della nuova sede territoriale di Cassa depositi e prestiti a Bari. Il Sud offre potenzialità di sviluppo enormi, ed è il punto di ripartenza dell'economia italiana post pandemia". Ad affermarlo in una nota è Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale.

"Anche grazie alla presenza di investitori pazienti come Cdp, e alle sue capacità di supporto nei confronti di imprese ed enti territoriali – sottolinea il ministro-, si possono creare occasioni di rilancio inimmaginabili. Tanto più che, come dimostrato nelle proposte che porteremo avanti nel Pnrr, uno dei principali ambiti di attività sarà quello del rilancio delle infrastrutture. Senza dimenticare il tema della sostenibilità, che Cassa ha inserito come uno dei principali valori nelle scelte di investimento, e dell'inclusione sociale dei giovani, delle donne e delle categorie sociali più penalizzati da questa emergenza sanitaria", conclude.