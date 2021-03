Covid: Fioramonti, 'sì a vaccini ma non solo, si usino i dati'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Nell'est asiatico hanno combattuto la Sars e in alcuni paesi hanno sfidato e vinto la battaglia contro il covid-19 senza i vaccini, perché hanno utilizzato i dati, le informazioni". In Italia "è possibile uscire prima dall’emergenza tramite un sistema efficiente nella raccolta e nel tracciamento dei dati".

Lo dichiara Lorenzo Fioramonti (Misto), esponente della componente Facciamoeco, già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

"Potremmo fare come molti paesi dell'Est asiatico sviluppando applicazioni che dicono con un codice Qr personalizzato dove andare a fare la spesa, in che comunità recarsi il cui livello di contagio sia più basso, in grado di dare una definizione puntuale dei territori da evitare perché magari in quell'area e contagi sono molto di più.

È fondamentale accelerare sul piano vaccinale – rimarca – ma non possiamo permetterci di continuare ad usare le stesse misure disponibili un secolo fa quali mascherine, distanziamento, chiusure: noi, oggi, abbiamo molti altri strumenti".