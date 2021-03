F1: team principal Alfa Romeo positivo al Covid, niente test in Bahrain

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – Frederic Vasseur, team princiapl dell’Alfa Romeo Racing, è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata resa nota con un comunicato stampa dalla stessa scuderia di F1. Vasseur non sarà presente in Bahrain per i tre giorni di test pre-Mondiale che scatterà venerdì 12 marzo.

L'Alfa Romeo ha altresì fatto sapere che Vasseur è risultato negativo a un secondo tampone, ma in osservanza dei protocolli francesi e in attesa di una conferma definitiva sulle sue condizioni, si è immediatamente auto-isolato. Il dirigente sarebbe in buone condizioni.