Covid: Ucimu rinvia fiera Lamiera a maggio 2022

Milano, 12 mar. (Adnkronos) – Lamiera, la mostra internazionale dedicata all’industria delle macchine utensili per la deformazione della lamiera e delle tecnologie legate al comparto, in programma alla Fiera di Milano Rho dal 26 al 29 maggio prossimi, è rinviata di un anno a causa dell'emergenza sanitaria.

La manifestazione promossa da Ucimu-Sistemi per produrre e organizzata da Ceu-Centro esposizioni Ucimu si terrà dal 25 al 28 maggio 2022.

"Oltre alle oggettive difficoltà legate allo svolgimento dell’evento, l’attuale situazione non consente, infatti, di svolgere le normali necessarie attività per la pianificazione e l’organizzazione della manifestazione sia da parte della stessa segreteria della fiera sia da parte degli espositori che, con largo anticipo, devono definire allestimenti degli stand e trasferimento delle macchine e degli impianti anche attraverso servizi di trasporto eccezionali", si spiega da Ucimu.

“La decisione di riprogrammare Lamiera fissandola a maggio del 2022 è stata presa con grande senso di responsabilità", commenta Barbara Colombo, presidente di Ucimi. "È evidente, infatti, che i due mesi che abbiamo davanti saranno difficili per l’incedere dell’epidemia che, in questa ondata, presenta connotati più preoccupanti che nel passato. Per questo, con serietà professionale, abbiamo deciso per il rinvio. D’altra parte ai costruttori del comparto è offerta un’alternativa davvero interessante quale la partecipazione a Emo Milano 2021, palcoscenico mondiale ancora più rilevante considerato che il mondo della deformazione non dispone di una fiera da quasi due anni”.