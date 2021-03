Papa: Verdone, 'il mio incontro con Francesco, uomo di immensa disponibilità'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Incontri come questo, avvenuto pochi giorni prima della partenza del Papa per l'Iraq, capitano forse una volta nella vita. Un uomo di immensa disponibilità, col dono di iniziare un discorso in modo molto semplice ma, piano piano, di elevarlo a vette molto alte che portano a profonde considerazioni.

Che bel pomeriggio sereno, pacato come se si avesse accanto un amico premuroso. Buona serata a tutti voi". Così Carlo Verdone sulla sua pagina facebook parla dell'incontro avuto con Papa Francesco e posta una foto che lo ritrae a colloquio con il Pontefice.